Лавика прогуливала школу из-за беременного хомячка

Солистка группы “Лавика” Люба Юнак рассказала о своих школьных шалостях.

В интервью изданию Телешоу певица поведала о том, как она с одноклассниками прогуливала школу первого апреля. “Я училась в очень дружном классе, когда «один за всех и все за одного». Мы часто затевали творческие вечера, играли в КВН и придумывали развлечения для себя, всей школы, своих родителей и всех тех, кто нес за нас ответственность (в прямом и переносном смысле этой фразы…). Не обходилось и без выходок на 1-ое апреля. Однажды мы договорились заранее всем вместе не прийти в День Смеха на уроки, а встретиться и пойти гулять по Киеву. Никто не подвел! Было весело до момента, пока в алфавитном порядке (по списку в журнале, конечно же) не стали обзванивать родителей… Когда дело дошло до меня (моя фамилия в конце) – мы уже стояли под родным порогом лицея, где нас с хлебом, солью и танцами встречала любимая классная руководительница и директор школы.

Настоящее 1-ое апреля для родителей и учителей началось с наших групповых объяснительных записок. Вот у меня, например, «хомячек рожал». Ну, какие тут могут быть уроки?”