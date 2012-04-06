Шоу Холостяк 2 покинула психолог

5 апреля зрители увидели четвертый выпуск самого романтического шоу страны Холостяк 2. А главный герой проекта в конце шоу сделал свой выбор. Холостяк в этом эфире вместе с претендентками на его сердце вернулись в Киев. Френсис заметил, что девушки стали слишком много врать не только другим участницам, но и ему. Именно поэтому принц решил, что пора выявить ложь и вывести всех на чистую воду.

Первое свидание он устроил в детском саду, где сразу стало понятно, так ли участницы любят детей, как об этом говорят. Следующие два свидания прошли в Киевской национальной опере и в частном доме, где девушки накормили Френсиса блюдами настоящей украинской кухни. Одна из участниц рассказала другим о своем страстном поцелуе с принцем. Выявив очередную ложь, холостяк выбрал тех, кому он веритьменьше всего и устроил проверку на детекторе лжи.

Как и в предыдущих выпусках, главный герой должен был сделать свой выбор. Френсис решил, что шоу должна покинуть психолог из Умани, 28-летняя Екатерина Кравченко – она больше всех врала, отвечая на вопросы принца.