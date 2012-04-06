Дочь Кристины Орбакайте будет носить вещи дочери Киркорова

Филипп Киркоров решил поделиться с Кристиной Орбакайте своими запасами одежды, а вернее запасами своей дочери Аллы Виктории. Девочка поп-короля, родившаяся 26 ноября, уже выросла из грудничковых платьиц, комбинезонов, распашонок.

"Алле Виктории надарили столько, что она даже не успела это выносить, — заявил Филипп. — С бирками, как и у меня в гардеробе, очень многое осталось на вырост. Вещи потрясающие, красивые. Ближайшим самолетом Москва — Майами я отправлю посылочку".

Сам Филипп Киркоров не скрывает своей одержимости, которая мешает ему жить: он закоренелый шопоголик. На пополнение своего гардероба певец готов ежемесячно тратить от ста тысяч долларов и больше. АллаВиктория, живущая с ним в подмосковном замке, уже с рождения окружена бриллиантами, шикарной одеждой, игрушками. По его словам, именно Алла Борисовна привила ему любовь к костюмам от знаменитых кутюрье.

На сегодняшний день одежды у Филиппа накопилось столько, что она уже не помещается в его гардеробе. Филипп Киркоров решил эту проблему неожиданным образом – он просто купил себе еще одну квартиру, куда свозит свои старые вещи. Напомним, дочь Кристины Орбакайте родилась 30 марта в частной клинике Майами.

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