Потап и Настя носят волосы Агутина на удачу

Отечественный дуэт "Потап и Настя" благодаря неподражаемому куражу завоевали признание как украинских, так и российских зрителей. Настя призналась 7 дней ру, что выход на сцену действует на нее даже как обезболивающее: — Иногда бывает так, что нет настроения, болит голова, тошнит или очень хочется в туалет… Но как только ты выходишь на сцену, все исчезает в одну секунду. Пропадает любое беспокойство в голове или теле, и ты просто даришь хорошее настроение.

Известный юморист Потап не единожды спасал, казалось бы, безнадежную ситуацию: — Выключался свет, вырубались микрофоны, падала аппаратура, падала Настя, ломались каблуки, — но из всех ситуаций солист находил выход, обыгрывал ЧП-ситуацию, и в зале всем становилось весело.

Чтобы концерты всегда были успешны, подстраховывается дуэт и амулетами. Самым надежным оказались волосы Агутина, признает Потап.

— У нас есть одно средство, которое действует на все сто процентов. Все дело в том, что я недавно работал с Леонидом Агутиным. Однажды вечером мы сидели в гримерке, и я незаметно отрезал солидную прядь его волос, тогда они еще были длинными. Теперь перед каждым концертом я кладем по волосинке на сцену. Когда начинаем играть, эта волосинка летит в зал. Если она попадет кому-нибудь в нос или глаз, значит, концерт пройдет на "ура".

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