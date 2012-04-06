Дженнифер Лопес и Марк Энтони решили помириться

Бывшие супруги Дженнифер Лопес и Марк Энтони решили на некоторое время забыть о старых ссорах и обидах, и вновь стать, если не мужем и женой, то хотя бы друзьями. И все ради общего телепроекта, который был придуман звездной пара еще до развода.

Речь идет о талант-шоу «Q’Viva! The Chosen».

26 мая Лопес и Энтони вместе выйдут на сцену, что должно привлечь к проекту еще внимания со стороны прессы. Как сообщает западная пресса, в борьбе за существование проекта, который после развода своих идейных вдохновителей оказался под угрозой, Лопес лично позвонила экс-супругу и предложила не прекращать совместную работу. Марк, который неоднократно заявлял, что будет любить Джей Ло вечно, даже согласился. Однако потом, узнав о романе экс-супруги с молодым танцором Каспером Смартом, сразу же передумал. А теперь вновь согласился - все-таки на кону стоят не только большие деньги, но и судьбы сотен талантливых людей, для которых участие в шоу «Q’Viva! The Chosen» может стать решающим событием в жизни. Латинская Америка, в которой проходят съемки шоу, ликует - пусть не на долго, но ее кумиры снова вместе.