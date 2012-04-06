Гречанка Тония Сотирополу сыграет подружку Джеймса Бонда

Актриса сыграет девушку секретного агента. "Дорогие друзья, я официально стала частью нового фильма о Джеймсе Бонде. Турция, я еду! Спасибо вам за любовь и поддержку. Это официально самый счастливый день моей жизни", — написала актриса на своей странице в Facebook.

Напомним, что премьера 23 эпизода "Джеймса Бонда" состоится 9 ноября. Помимо Дэниела Крэйга (агент 007) и Джуди Денч (М), в фильме примут участие Рэйф Файнс, Хавьер Бардем, Бен Уишоу, Наоми Харрис и другие.

Между тем ранее сообщалось, что Дэниел Крэйг, сыгравший Джеймса Бонда в "Казино Рояль" и "Кванте милосердия", а также в настоящее время занятый на съемках 23 эпизода шпионской франшизы, получил предложение от продюсера Майкла Уилсона сыграть агента 007 еще в пяти кинолентах. Таким образом, Крэйг может побить предыдущий рекорд Роджера Мура, который исполнил роль знаменитого агента британской разведки семь раз.