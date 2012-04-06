Сын Александра Барыкина унаследовал лишь гитару

Сын Александра Барыкина Георгий опроверг информацию о том, что его бабушка живет в нищете и сильно нуждается. Ее жалобы он объяснил тем, что "бабуля – человек пожилой, как все старики, очень любит пожаловаться на жизнь и хочет, чтобы ее пожалели".

Георгий утверждает, что у матери Александра Барыкина хорошая отдельная квартира и неплохая пенсия. Он с ней постоянно созванивается и старается чаще навещать. А что касается наследства, то сыну от знаменитого отца досталась только гитара, но Георгий не расстраивается и счастлив, что ему перешло самое главное – талант и любовь к музыке. На все остальное деньги можно заработать собственным трудом.