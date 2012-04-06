У Ким Кардашьян новый роман

Крушение первого брака недолго угнетало светскую львицу Ким Кардашян. "Самая надоевшая" американской публике знаменитость уже строит новые отношения. Поговаривают, Ким увлеклась рэпером Канье Уэстом. Да и исполнитель, похоже, отвечает взаимностью. Слухи о романе Ким и Канье появились еще в прошлом году. А теперь появились весомые доказательства. В среду новоиспеченная пара вместе отправилась в кинотеатр на просмотр фильма "Голодные игры".

Впрочем, сама Кардашян пока свои отношения не афиширует. Что несколько странно, учитывая склонность звезды к гиперактивнейшему пиару. Между прочим, одной из первых о нежных отношениях телеведущей и рэпера сообщила бывшая подруга Уэста Эмбер Роуз. По словам модели, Ким бессовестно отбила у нее парня. "Она постоянно звонила ему, писала, посылала откровенные фото, — рассказала Эмбер. — Я отправила ей электронное письмо с просьбой прекратить, но ответа не дождалась… Мы с Канье расстались из-за нее".

Зато Уэст недавно выпустил новый трек под названием Theraflu. Причем в композиции упоминается и Ким, и ее экс-супруг Крис Хамфрис. В частности, есть такие строчки: "Признаюсь, я влюбился в Ким... Примерно тогда, когда она влюбилась в него... Она классная крошка, не так ли… Ему повезло, что я не попросил Джея выкинуть его из команды". Рэпер имел в виду своего приятеля и коллегу Джей-Зи. Он владеет баскетбольной командой NJ Nets, где играет Хамфрис.