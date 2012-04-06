Жасмин уже подумывает о третьем ребенке

Известная исполнительница и новоиспеченная мамочка Жасмин дала откровенное интервью, в котором рассказала о дочке Маргарите и желании подарить ей еще братика или сестренку.

Напомним, певица Жасмин родила в начале февраля. Популярная певица и ее супруг, молдавский миллионер Илан Шор, уже придумали имя для новорожденной. Малышку решили назвать Маргаритой. Исполнительница тут же оговорилась, что не проводила никаких "цветочных" аналогий между Жасмин и Маргариткой.

Примечательно, что, не успев вырастить второго ребенка, Жасмин задумалась о третьем: "Мне нравятся большие и дружные семьи. И мы обязательно подумаем еще о братике для Маргариты и Миши".