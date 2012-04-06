Лариса Удовиченко купила дом в Одессе

56-летняя звезда советского кино Лариса Удовиченко рассказала, за что не может простить бывшего мужа и похвасталась приобретением недвижимости - дома в Одессе.

Семья Удовиченко распалась более 10-ти лет назад - из-за пагубной привычки мужа Геннадия, который целями днями проводил время в зале игровых автоматов. Он мог спустить последние деньги. Актриса до последнего надеялась и верила, что мужу хватит разума одуматься и он бросит свое пристрастие. Удовиченко молилась день и ночь, чтобы он бросил игровые автоматы, которые губят их семью, но все упования оказывались напрасны. Все закончилось осознанием Ларисы того, что брак вскоре распадется сам, поэтому артистка подала на развод. Уже больше десяти лет она живет одна. Ею совершенно не интересуют отношения с мужчинами. Негативный прошлый опыт дает о себя знать.

Главное, по словам Удовиченко, это то, что сбылась ее давняя мечтая - она купила себе домик на родине, в Одессе, где с удовольствием проводит время. Предстоящее лето Лариса планирует провести на море, чтобы хорошенько отдохнуть.