У Андрея Данилка проблемы с алкоголем

Андрей Данилко, он же Верка Сердючка, прекрасно знает, что такое алкоголизм, и как с ним жить. Его отец Михаил Семенович злоупотреблял алкоголем, но маленький Андрей его только жалел, когда видел, как папа ползает по земле, не в силах встать на ноги. Именно из-за водки его здоровье сильно пошатнулось, и спасти мужчину уже не смогли.

Казалось бы, этот пример навсегда должен был отвадить артиста от выпивки, но сам Данилко так не считает. Он признает, что не является трезвенником, и даже несколько раз пытался лечиться от алкогольной зависимости. При этом Андрей отшучивается: “Да, я лечусь, а пьет Верка Сердючка! Ей все наливают, с ней все хотят выпить. И она не может отказать!”.

Но большой проблемы артист в этом не видит, и оправдывается: “Когда папа пил, это были большие проблемы в семье. Потому что он не знал меры, не мог остановиться. А у меня совсем не так!”.