Аллу Пугачеву обматерили участники шоу

На телевизионном шоу Аллы Пугачевой “Фактор А” на этот раз сплошные скандалы. Так, участницы вылетевшей из конкурса группы “Венера”, набросились на примадонну с оскорблениями. "Алла поступает, как плохая учительница! Б***ь! Покажи, как надо! Всем понравилось! И только она одна зал*****сь!".

Но их понять можно, Алла Борисовна довольно строго их отчитала. А вот Земфира Жемчужная тоже "наехала" на Примадонну и ее шоу, хотя Пугачева была с ней очень добра и просто посоветовала немного подрасти.

Впрочем, злость "малютки" понятна, ведь 22-летняя певица рассчитывала на большее, потому что Филипп Киркоров — ее давний знакомый, она уже участвовала в украинском "Шоу№1" и слыла любимицей поп-короля. Теперь же она видела себя звездой на российском телевидении, но даже могущественный покровитель не смог ее спасти.

Свою злость она излила в Твиттере, написав: "Меня убрали, так как я не вписалась в их фрико-быдловскую обстановку!". И добавила: "Круче шоу номер 1 Филиппа Киркорова ничего нет!!!! Там ценили красивых, поющих и талантливых!!",