Актриса Энн Хэтэуэй очень коротко подстриглась

На такие жертвы звезда фильмов Дьявол носит Prada и Алиса в Стране Чудес пошла ради роли в новом фильме.

Однако, похоже, актриса Энн Хэтэуэй не совсем нравятся такие перемены в собственной внешности. На днях папарацци застали ее во время прогулки с друзьями. Завидев фотографов, Энн тут же принялась прятать от объективов свою новую прическу и опускала лицо.

Расстаться со своей шикарной шевелюрой актрисе пришлось ради съемок в картине Отверженные. Энн играет женщину, которая работает на фабрике, однако она теряет работу и, для того, чтобы прокормить свою внебрачную дочь, продает волосы. Разумеется, это не все перипетии, которые происходят с персонажем Энн, однако именно этот эпизод может объяснить новую прическу актрисы.