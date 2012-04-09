Ксению Собчак освистали на церемонии "Ника"

Основательницы фонда "Подари жизнь", актрисы Чулпан Хаматова и Дина Корзун вышли на сцену, чтобы получить специальный приз российской Академии кинематографических искусств "Ника" за помощь больным детям.

Вручая награду, руководитель Театра наций Евгений Миронов заявил, что Хаматова и Корзун "подняли цунами доброты и неравнодушия" и сделали лицо страны "намного симпатичнее". Миронов также выразил негодование людьми, обсуждавшими ролик, в котором Хаматова призывала голосовать на президентских выборах за кандидатуру премьер-министра Владимира Путина, отмечает агентство ИТАР-ТАСС.

Собчак, которая вела заключительную часть вечера, поддержала заданную Мироновым тему и спросила у Хаматовой, стала ли бы она агитировать за Путина, если бы не занималась благотворительностью. В зале раздался свист, а второй ведущий церемонии и основатель "Ники" Юлий Гусман попросил соведущую воздержаться от политических дискуссий. "У нас свобода слова. И я имею право везде задавать вопросы, которые считаю нужным", - ответила Собчак.

Хаматова не ответила на вопрос об агитации за Путина, напомнив, что церемония "Ники" - это праздник кино. А Миронов, сам агитировавший за Путина, заявил, что разница между Собчак и актрисами состоит в том, что они "делают доброе дело не ради рекламы и не ради количества просмотров по YouTube". Любительская запись инцидента уже появилась на YouTube. На ней видно, как Миронов после вопроса Собчак подбегает к микрофону и говорит в него: "Ну зачем вы это делаете? Поддержала бы".

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