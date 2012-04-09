Модель Хайди Клум подала на развод

Документы о расторжении брака Хайди Клум и певца Сила были направлены в суд Лос-Анджелеса в пятницу. В качестве причины развода Клум указала стандартные "непреодолимые разногласия". В прошении о разводе направленном в суд, указывается, что Клум и Сил подписывали брачный контракт, однако никакие подробности этого документа не раскрываются. Также сообщается, что Клум просит, чтобы после развода дети проживали с ней, а за экс-супругом сохранялось право посещать их в любое время.

У Сила и Клум четверо детей: семилетняя Хелен (Лени), шестилетний Генри, пятилетний Йохан и двухлетняя Лу. Биологическим отцом Хелен является бывший бойфренд Клум итальянский бизнесмен Флавио Бриаторе.

Хайди Клум и Сил начали встречаться в 2003 году. В мае 2005 года пара поженилась. О намерении расстаться Сил и Клум объявили в конце января 2012 года, не став как-либо пояснять причины такого решения.

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