Тина Кароль вновь готовится к материнству

Украинская певица Тина Кароль заявила, что намерена в ближайшее время родить еще одного ребенка.

Такое решение 27-летняя Тина Кароль приняла после того, как Кристина Орбакайте в минувшую субботу, 31 марта, родила третьего ребенка - девочку, которую назвали Клаудией. Именно российская певица вдохновила Тину задуматься о второй беременности. Кароль также считает, что ее трехлетнему сыну Вениамину грустно одному.

В эксклюзивном интервью ТСН-Особливе Тина Кароль призналась, что дети творчеству не помеха. Она еще не знает, кого больше хочет - мальчика или девочку, но уверена, что старший сын будет помогать младшему во всем. "Я хочу поздравить Кристину Орбакайте. С нее надо брать пример. И я буду делать это, так что я планирую еще детей. И говорю это на всю страну. Я просто считаю, что Винни (трехлетний сын Кароль – прим. IVONA) скучно, поэтому ему нужен братик или сестричка. Я чувствую в этом необходимость", - говорит Тина.