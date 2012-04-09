В Бразилии снимут фильм по мотивам альбома Боба Дилана

Бразильская студия RT Features приобрела права на съемки фильма, основанного на альбоме Боба Дилана "Blood on the Tracks", сообщается на сайте Collider.

Пластинка "Blood on the Tracks" - 15-я студийная работа Дилана. Альбом поступил в продажу в январе 1975 года. Считается, что темой многих песен с диска является разрыв музыканта с супругой Сарой (они состояли в браке с 1965 по 1977 год). В то же время, сам Дилан утверждал, что на создание композиций для альбома его вдохновили рассказы Антона Чехова.

Диск "Blood on the Tracks" сумел подняться до первой строки чарта Billboard 200 и до четвертой строки британского хит-парада. Информации о сюжете фильма, который будет снят на основе альбома Дилана, в настоящее время нет. Режиссер картины также пока не назначен. При этом известно, что бразильская студия собирается снимать ленту на английском языке.