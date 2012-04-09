Никита Джигурда хочет заняться сексом на катке

На очередном заседании Клуба НеАнонимных эротоманов бард открыл подробности секса с Мариной Анисиной. Артист рассказал, что доставлять удовольствие женщинам его научил старший брат.

Еще по дореволюционному учебнику Никита Джигурда изучил строение половых органов. Никита может сдерживать свой оргазм до тех пор, пока его партнерша не достигнет пика. По мнению скандально известного исполнителя, множество поз Камасутры предназначено именно для того, чтобы продлить половой акт. Во время секса Никита всегда читает мантры. Это сначала напугало его супругу Марину. Оргазма он всегда достигает со словами: "И да восстановятся свет, любовь, могущество на Земле!"

Кстати, Анисина против различных игрушек в постели. Как признался Джигурда, он давно уговаривает супругу заняться любовью на катке: "Анисина, давай на ночь снимем каток... Ты на коньках, на льду, а я к тебе сзади подъеду...". Но его жена пока отказывается.