Светлана Лобода подстрижет дочку налысо

Светлана Лобода рассказала, что будет следовать традициям семьи и подстрижет дочку налысо.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода шокирует публику не только на сцене, а и рассказами о своей личной и семейной жизни. Так, Света поведала журналистам, что в день рождения дочки ее ожидает процедура стрижки под "ноль". Причиной этому является семейная традиция: когда ребенку исполняется год, его стригут, чтобы были хорошие волосы. "Так было со мной, с моей сестрой. И Ева не будет исключением", – прокомментировала певица.