Брюс Уиллис продает имущество

Знаменитый голливудский актер готов подарить свой горнолыжный курорт Soldier Mountain в штате Айдахо любой некоммерческой организации. Площадь собственности Брюса Уиллиса на курорте Soldier Mountain, которую он готов отдать на благотворительность, составляет 1150 акров. На территории располагается гора, высота которой достигает 434 метров.

Актер стал владельцем этой местности в конце 1990-х годов. В качестве горнолыжного курорт Soldier Mountain работает на протяжении нескольких лет и за это время стал очень популярным местом для семейного отдыха. По крайней мере, одна некоммерческая организация уже выразила желание взять на себя управление Soldier Mountain.

Помимо Soldier Mountain актер также выставил на продажу дом в Айдахо за $15 000 000 и ночной клуб с баром, стоимость которых оценивается в $4 000 000.