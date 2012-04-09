Линдсей Лохан затеяла драку в ночном клубе

По словам источника портала TMZ, инцидент произошел в четверг. Девушка, чье имя не оглашается, откровенно флиртовала с другом Линдси Лохан, что совсем не понравилось актрисе и та начала ссору, а потом – драку.

"Это откровенная ложь. Линдси не замешана ни в чем подобном. Очевидно, что подобные истории – это всего лишь способ заработать денег и урвать свои 15 минут славы", – комментируют представители актрисы.

Этот вариант действительно имеет место быть, но стоит под большим сомнением и Линдси сама же дает повод так думать. Ведь не так давно отменили ее испытательный срок, но девушка не долго держала себя в руках, в скором времени оказавшись на поздней встрече с актером Робертом Паттинсоном в ресторане.