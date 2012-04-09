Влад Дарвин заигрывает к Маше Собко

Популярный украинский певец Влад Дарвин заигрывал к Маше Собко на презентации ее нового клипа.

Влад Дарвин не постеснялся публично заигрывать к Маше Собко, на презентации ее нового клипа, и это при том, что встречается с программным директором одной из украинских радиостанций Анастасией Гордиенко. Дарвин все время обнимал Машу за плечи и что-то шептал на ухо. Сама Маша, которая не так давно рассказывала о своих сильных чувствах к неизвестному публике мужчине, вела себя спокойно и привычно. Свое странное поведение никто из них не прокомментировал