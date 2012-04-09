Алену Делону стало плохо в Москве

Французский актер Ален Делон, который на днях перенес операцию на сердце, почувствовал себя плохо во время своего пребывания в Москве - актеру вызвали скорую помощь.

Делон прибыл в столицу России в субботу, 7 апреля, для участия в церемонии вручения музыкальных наград Armenia Music Awards. Перед началом церемонии у актера заболело сердце и повысилось артериальное давление. Делону вызвали скорую помощь. После оказания медицинской помощи 76-летний актер поднялся на сцену, чтобы получить свою премию в номинации Легенда, и произнес запланированную речь. По словам источника, находившегося рядом с Делоном во время церемонии, сразу после выхода на сцену актер уехал в гостиницу в плохом самочувствии. Концерт в честь вручения премии Armenia Music Awards прошел в концертном зале Россия. Эта премия вручается в седьмой раз. Ее лауреатами становятся музыканты из Армении, России и других стран. Напомним, что 4 апреля Делон был госпитализирован в больницу в пригороде Парижа из-за аритмии, где он перенес небольшую операцию. На следующий день актера выписали, после чего он отправился в Москву.