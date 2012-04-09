Беременная Ума Турман пьет алкоголь

Несколько недель, как рассекретившая беременность от сожителя-бизнесмена Арпа Бюссона, Ума Турман устроила себе пьяные каникулы.

Прихватив детей, звезда Голливуда Ума Турман отправилась на Карибские острова, планируя отдохнуть вдали от посторонних глаз, но, видимо, у папарацци на ее счет были другие планы.

Однако стоило Уме Турман выйти к воде в бикини, как отдыхающие бросали все дела и начинали рассматривать знаменитость. Внимание до того достало Турман, что она предпочла арендовать яхту люкс-класса с двумя спальнями, прихватить дочь Майю и сына Левона и отчалить в море, где могла чувствовать себя свободно. В основном Ума купалась и занималась йогой, но папарацци также удалось заснять, как она преспокойно пьет белое вино, словно рожать не ей, а кому-то совершенно другому.