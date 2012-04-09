Опекуном Бритни Спирс будет ее бойфренд

Несмотря на то, что еще в прошлом году знаменитая поп-певица Бритни Спирс обратилась к "новой жизни" после затяжной депрессии и проблем с наркотиками, ее близкие по-прежнему

сомневаются в ее эмоциональной устойчивости. Так, жених Бритни, Джейсон Травик, вскоре станет для певицы не только женихом. Согласно решению властей, он обретет над певицей "полный правовой контроль". Иными словами, Травик станет официальным опекуном своей будущей жены. Он не будет управлять ее финансами, однако на его плечи ляжет ответственность за здоровье и моральное состояние супруги, а также за все ее выходки. Кроме того, согласно закону, Травик будет иметь право диктовать исполнительнице, что ей носить, чем питаться и какие лекарства принимать. Как считают журналисты, Травик решился на этот поступок под давлением отца Бритни Спирс, который опасается, что его дочь вновь может удариться во все тяжкие. "Это своеобразный компромисс между певицей и ее родственниками, которые в противном случае не дали бы согласие на свадьбу", - отметил юрист из Лос-Анджелеса Джеффри Коэн, добавив, что случаи, когда опекун приходился своей подопечной еще и женихом, крайне редки в судебной практике. Как рассказал Джеффри Коэн, опекунство может быть отменено, если врачи Бритни Спирс смогут убедить власти в том, что звезда в состоянии сама отвечать за себя и свои поступки.