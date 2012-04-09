Мадонна сильно поссорилась с дочерью

После того, как снимки 15-летней Лурдес с сигаретой в руках попали в интернет, в семье Мадонны начались раздоры.

Известная певица была шокирована, узнав, что ее старшая дочь пристрастилась к вредной привычке и предложила ей обратиться за помощью к специалистам. "В качестве наказания Мадонна отказала Лурдес в просьбе путешествовать с ней по миру в рамках ее гастрольного турне, - говорит источник, - Вместо веселого путешествия Лурдес будет учиться в университете".

По словам источников, Мадонна и Лурдес сильно поссорились. "У Лурдес сейчас непростой возраст, - добавляет источник, - Она еще слишком молода, чтобы понять, что мать желает ей добра. Они сильно поссорились".

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