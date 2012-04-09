Голос країни покинули еще четыре вокалиста

8 апреля состоялся четвертый прямой эфир вокального шоу "Голос країни-2". На сцене встретились команды Дианы Арбениной и Валерии. Эфир, по традиции, начался открытием линий для голосования, чтобы зрители имели возможность выбрать своего фаворита. На сцене выступили 8 участников из команд Дианы Арбениной (Александр Онофрийчук, Рожден Ануси, Павел Табаков, Павел Смирнов) и Валерии (Денис Федоренко, Нилуфар Рассулмухамедова, Ангелина Моняк, Наталья Пичкур).

Зрители своим голосованием предоставляли иммунитет одному участнику каждой команды, еще одного оставлял в своей команде тренер. Первой для объявления результатов на сцену "Голоса страны" вышли участники команды Валерии. Наибольшую зрительскую поддержку в ее команде получила Нилуфар Рассулмухамедова. Наталье Пичкур от звездного тренера досталось право продолжать участие в шоу, а Денис Федоренко и Ангелина Моняк вынуждены были спеть песню "на вылет". После повторного исполнения участников Валерия приняла решение - проект "Голос країни-2" покидает Денис Федоренко.

Следующими свой вердикт ждали вокалисты команды Дианы Арбениной. Наибольшее количество зрительских голосов в ее команде получил Павел Табаков. Диана решила, что участие в шоу должен продолжить Александр Онофрийчук. Двоим участникам - Рожену Ануси и Павлу Смирнову - согласно правилам, предстояло спеть песни "на вылет". Лишь после этого Арбенина огласила свое решение - из шоу уходит Павел Смирнов.