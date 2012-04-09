Юлия Кавтарадзе тайно вышла замуж и танцевала стриптиз для мужа

Свадьба Юлии Кавтарадзе было очень тихой и семейной. Об этом бывшая участница группы "NikitA" рассказала Кате Осадчей в эфире программы "Светская жизнь", сообщает ТСН. Напомним, о том, что певица вышла замуж, стало известно совсем недавно. Юлия больше года скрывала этот факт. "Было очень спокойно, семейно. Были приглашены только родственники обеих сторон. Все по правилам: красивое белое платье, роспись — все это было. Но никого лишнего", - отметила певица.

На предположение ведущей о том, что Кавтарадзе скрывала факт свадьбы из-за условий контракта, Юлия призналась: "У меня в контракте не было такого, что я не имею права выходить замуж". "Юрий Никитин не знал об этом, не знал об этом абсолютно никто, кроме моей мамы, папы, бабушки, дедушки и собственно моего мужа", - добавила она.

Между тем, по словам девушки, супруг лояльно относился к ее провокационным образам и раздеваниям на публике. "Возможно он не хотел, возможно у него были в мечтах мысли о том, что я когда-нибудь перестану это делать, но он никогда мне не запрещал ничего", - подчеркнула она.

Кроме того певица призналась, что танцевала для супруга стриптиз. "Мне очень не хватало этой сцены и я в какой-то период пошла на безумно красивые эротические танцы, то есть стриптиз на шесте. Я очень долго просила его поставить у нас дома шест, но не хотели портить интерьер. Но я показала ему пару па эротических", - отметила Кавтарадзе.