9 апреля Альбина Джанабаева празднует день рождения - певице исполнилось 33. На сегодняшний день Альбина Джанабаева является самой опытной и самой старшей солисткой в составе группы "ВИА Гра". Остальным участницам коллектива - Еве Бушминой и Санте Димопулос - сейчас 23 и 24 года соответственно.

Уже более десяти лет Альбина встречается с Валерием Меладзе, который ради нее бросил жену и детей. У пары есть 8-летний сын Костя. Кстати, на протяжении длительного романа с Джанабаевой Меладзе все еще оставался официально женат. Ирина и Валерий Меладзе развелись в 2011 году, а инициатором этого стала жена артиста.