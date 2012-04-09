У Даны Борисовой новый богатый бойфренд

Личная жизнь Даны Борисовой снова вовсю обсуждается в кулуарах. На этот раз предметом интереса стал новый бойфренд ведущей, которого она старается скрывать от посторонних глаз. "Я действительно встречаюсь с мужчиной, у которого серьезные намерения, – не стала отрицать Дана Борисова. – Мы с ним познакомились не так давно. Но наши отношения развиваются стремительно, чему я очень рада". В недавнем интервью Дана жаловалась на неудачи в личной жизни и признавалась, что в отношении мужчин даже разработала правило "трех П". Ее кавалер должен быть позитивным, положительным и платежеспособным. Дана Борисова утверждает: новый жених как нельзя лучше подходит под эти требования. "Он очень положительный, богатый, любит меня до безумия, – говорит Дана. – Плюс ко всему молодой. Честно говоря, в последнее время на меня обращали внимание мужчины постарше. Даже подруги говорили, что мне нужен мужчина взрослый и состоявшийся в жизни. Но я хотела ровесника. И Бог услышал мои просьбы".