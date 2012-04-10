Леди ГаГа подарила бойфренду бездомную кошку

Американская поп-звезда, эксцентричная Леди Гага подарила своему возлюбленному, актеру Тейлору Кинн и бездомную кошку.Певица считает, что животное будет напоминать бойфренду о ней, когда она будет за границей. Этот необычный подарок исполнительница сделала накануне своего мирового турне.По словам источников, Тейлор очень любит кошек."Она уже назвала кошку Полли и подарила ее Тейлору, чтобы он мог любить ее и заботиться о ней", - поделился источник. 27 апреля Леди Гага начинает свое эпическое турне "Born This Way Ball" в Южной Корее. Напомним, что Тейлор и Леди Гага встречаются с лета прошлого года и уже даже подумывают завести детей.