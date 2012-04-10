Меладзе не занимается воспитанием детей

Как оказалось, он не занимается музыкальным воспитанием своих детей. У композитора три ребенка: 12-летняя дочь Алиса, 8-летняя Лия и 7-летний сын Валерий.

Константин Меладзе признался, что раньше дети слушали его творчество, сейчас же не переносят его на дух. Подростки вообще не слушают российских исполнителей, предпочитая англоязычные танцевальные композиции.

Меладзе с пониманием относится к выбору детей, ведь он не навязывает им свои вкусы. Этим летом многодетный отец обещает выкроить время, чтобы всю семью свозить в Америку.