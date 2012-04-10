Отец Кристины Орбакайте снова в больнице

Николас Орбакас, первый муж Аллы Пугачевой и отец Кристины Орбакайте, уже второй раз за несколько дней попадает в больницу. Врачи называют состояние отца Кристины Орбакайте сложным. Уже 2 дня он находится в Боткинской больнице Москвы с диагнозом стеноз ствола левой коронарной артерии. Напомним, что в конце прошлого месяца он перенес одну операцию на этой артерии. По всей видимости, ее оказалось недостаточно.Знает ли сама Кристина Орбакайте о текущем состоянии отца, не сообщается. Напомним, что сейчас певица находится в Майами со своей новорожденной дочкой, мужем и средним сыном Дени.Известно лишь, что о первой операции ей не говорили, дабы не травмировать психику беременной женщины.