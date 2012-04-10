Лизу Боярскую в роддоме охраняют

Покой актрисы Лизы Боярской, которая 7 апреля родила в Санкт-Петербурге первенца, охраняет целый отряд специально обученных людей. Как оказалось, в палату к звездной молодой маме удалось пробраться и журналистам, и поклонникам. После этого у роддома поставили целый отряд охранников, которые пускают в клинику строго по спискам. Еще до того, как у дверей выставили охрану, у журналистов получилось пообщаться с молодой мамой. По словам очевидцев, Лиза Боярская в простом белом халате выглядела "усталой, но счастливой". Мальчика весом 3600 граммов и ростом 55 сантиметров стал первым ребенком и для Лизы, и для ее мужа Максима Матвеева."Все прошло хорошо, – сказал Максим представителям СМИ. – Спасибо за поздравления". Уже на следующий день просто так попасть к молодой маме было невозможно, ведь на входе в отделение выстроился живой щит из охранников. "Никого не пускаем. Только по спискам, – объяснил охранник. – Нам вчера за то, что мы поклонников впустили, чертей дали. Больше – ни-ни". Такой спецрежим в клинике продлится еще несколько дней, ведь Лизу уже готовят к выписке. Напомним, что Боярская пыталась тщательно скрывать свое положение, но на одном из публичных мероприятий светская львица Ксения Собчак рассекретила беременность Лизы. После этого весь бомонд обсуждал двойняшек, которых, якобы, должна была родить Лиза Боярская.