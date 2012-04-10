Иван Охлобыстин собрался в губернаторы

Известный актер и священнослужитель Иван Охлобыстин рассказал о своем решении стать губернатором. Напомним, популярный актер Иван Охлобыстин не только всеми известный доктор Быков из сериала "Интерны", но и священнослужитель. Причем артист вовсе не считает себя "бывшим", а скорее отлученным на время. Охлобыстин объяснил это тем, что многие люди его экранный образ переносят в жизнь, а ему не хочется искушать людей. Однако актер не исключает возможности вернуться в лоно церкви. В это воскресенье православные отметят светлый праздник Пасхи. Иван Охлобыстин рассказал о том, как его семья справляет это торжество."Это тот редкий случай, когда я с семьей целый день. Обычно у нас – "семь поцелуев утром, семь поцелуев вечером": поцеловал жену, шестерых детей и уехал на работу до ночи. Но я в договор везде воткнул, что в великие религиозные праздники не работаю! А если не удается договориться, просто сам ухожу. Скандалят, но что поделаешь... На Пасху праздничный стол накрывает Оксанка вместе с дочками. Мы можем принять всех старинных друзей, поэтому много куличей печем и яиц красим", - рассказал актер.