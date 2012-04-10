Агутин купил квартиру за $1000 000

Знаменитые исполнители Леонид Агутин и Анжелика Варум снова оказались в центре громкого скандала. Правда, на этот речь идет не об изменах певца, а о том, что эта семейная пара может потерять 22 000 000 рублей ($750 000) из-за недобросовестной строительной компании.

Леонид Агутин признался в программе телеканала НТВ "Ты не поверишь!" в том, что его покупка квартиры в престижном районе Москвы общей площадью 150 кв. м может оставить его "босоногим мальчиком". Все дело в том, что певец уже выплатил строительной компании за квартиру в 35-этажной новостройке бизнес-класса с охраняемой территорией и подземным паркингом 22 000 000 рублей еще 4 года назад. Однако документов на право собственности Леонид Агутин так и не получил. В такой же ситуации находятся и остальные "жильцы" этой престижной высотки. И это, по словам Агутина, единственный плюс в этой драматической ситуации.

Ну, а пока владельцы квартир подали коллективный иск на строительную компанию. Свой отдельный иск подал и Леонид Агутин. Судебное заседание назначено на середину апреля, и артист надеется, что по его завершению он наконец-то сможет въехать в свою роскошную квартиру, сделав там предварительно ремонт. Компания-застройщик оправдывается тем, что свой последний миллион певец заплатил лишь в конце марта, поэтому, мол, он пока и не получил документы на право собственности.

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