Филипп Киркоров подумывает о втором ребенке

Российский поп-король, звезда шоу-бизнеса Филипп Киркоров, крестивший в воскресенье, 8 апреля, свою дочь Аллу-Викторию заявил, что намерен сделать малышке братика. Откровенное признание Филипп Киркоров сделал в эфире передачи "Пусть говорят" Андрея Малахова, который, к слову, стал крестным отцом Аллы-Виктории Киркоровой . Информации о крестной матери Аллы-Виктории до сих пор нет. По некоторым данным, ею стала подруга детства Филиппа Киркорова по имени Антонина, однако по другим сведениям, это Ани Лорак, чью дочь Киркоров крестил за день до этого. Напомним, что крещение дочери Филиппа Киркорова состоялось в Храме Ильи Пророка. На церемонии присутствовал отец Филиппа Киркорова и близкие друзья певца – Николай Басков, Вячеслав Манучаров, Ани Лорак, Алла Пугачева и ее нынешний муж Максим Галкин.