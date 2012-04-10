Эвелина Бледанс назвала сына Семеном

Эвелина Бледанс очень долго думала, как назвать новорожденного. А все дело в том, что все девять месяцев звезда думала, что беременна дочкой, для которой давно придумала имя.

Малышку Бледанс хотела назвать Лизой, когда же родился сын – Эвелина была в растерянности. Ее супруг, Александр Семин, шутил, что сыночка они тоже назовут Елизаветой. Конечно, дальше шуточных разговоров дело не дошло. Звездная чета решила дать своему мальчику имя Семен.

Сейчас ребенок и его мама, по словам счастливого отца, чувствуют себя великолепно. Новоиспеченный папа очень рад, что его жена решилась рожать своего второго ребенка в Москве. Напомним, что у Эвелины Бледанс уже есть 18-летний сын Николай от предыдущего брака.