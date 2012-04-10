«Иванушка International» в день рождения помолился

В свой 41-й день рождения известный «Иванушка» загадывал желания вовсе не перед тортом со свечами, а перед иконой. Ведь желание непростое и требует помощи высших сил. В храме Ильи Пророка, в том самом, где в прошедшее воскресенье Филипп Кирокоров покрестил свою дочь, Кирилл Андреев просил сил и нового вдохновения. Жена именинника Лолита молилась вместе с супругом.

- Мы просили о новом звучании, о новых песнях, о свежей струе творчества, - поделилась с Life Showbiz жена Кирилла Андрева Лолита. - Я всегда поддерживаю Кирилла. Я хочу максимально помочь, а сейчас такой момент небольшого творческого кризиса. Может быть, это связано и с возрастом, да и вообще с не очень простым периодом в жизни.

Все не слава Богу! К возрастными изменениям прибавились и проблемы со здоровьем - Кирилл сломал руку во время трюка на съемках популярного шоу, но самым тяжелым потрясением для богатыря русского шоу-бизнеса стал конфликт с коллегами по группе. Андрей Григорьев-Апполонов и Олег Яковлев даже не поздравили своего друга.