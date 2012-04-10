Хайди Клум не успела развестись, а уже крутит новый роман

Известная супермодель и пока еще супруга певца Сила Хайди Клум была замечена с новым мужчиной. Парочка откровенно флиртовала и выглядела счастливой.

Недолго популярная топ-модель и телеведущая Хайди Клум страдала от одиночества и переживала разрыв с супругом Силом. Знойную блондинку приметили в компании симпатичного мужчины. Немецкие журналисты сфотографировали совершенно счастливую Хайди Клум, которую кормил с ложечки Томас Хайо. Новый избранник знаменитости является "экспертом по креативу", одним из членов жюри на телешоу "Топ-модель по-немецки", которое ведет Хайди Клум. Томас является ее старым другом, он знаком с ее родителями. В последнее время парочка отчаянно флиртует на глазах у всей съемочной группы. Хотя друзья Клум уверяют, что между ними ничего нет. Сами Клум и Хайо многозначительно молчат относительно своих взаимоотношений. Между тем стало известно, что Хайди Клум официально подала на развод со своим супругом Силом. Как это принято у зарубежных звезд, в качестве причины развода супермодель указала стандартное "непреодолимые разногласия".