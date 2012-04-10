На Евровидение с Бурановскими бабушками едут медики

Чуть больше месяца остается до старта в Баку песенного конкурса Евровидение. Глава российской делегации с телеканала Россия Екатерина Орлова и ее команда больше всего переживают за здоровье Бурановских бабушек. Пенсионеркам предстоит перенести серьезные нагрузки: перелет, репетиции и само шоу.

Как удалось выяснить, с бабушками в Баку едут шестеро медиков. Организаторы на всякий случай арендовали и реанимобиль, который будет всюду сопровождать пожилых конкурсанток.

Активисты делегации заявили: "В такой сложной и важной поездке может случиться все. Никто не застрахован, а тут еще и возраст. Поэтому в Азербайджан отправятся две запасные бабушки. Мало ли что". Кстати, коллектив будет передвигаться по городу на специальном, с низким порожком, автобусе. В обычный им подниматься тяжело.