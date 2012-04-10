Партнер Златы Огневич попал в ДТП

Грузинский певец Темо Саджаия, который участвует в украино-грузинском дуэте со Златой Огневич в телевизионном проекте «10 плюс 10» на Первом национальном канале, попал в автомобильную аварию. После завершения очередной съемки, Темо направлялся в аэропорт Борисполь, чтобы лететь обратно в Грузию. По пути, его автомобиль столкнулся с другим авто, в результате чего грузинский певец не смог отбыть на родину в запланированное время.

По словам Златы Огневич, партнера Темо Саджаия в ТВ-проекте: «Я ужасно испугалась, когда Темо позвонил мне и сообщил эту страшную новость. Я сразу же стала собираться на помощь. Но, к счастью, Темо успокоил меня, сказав, что никто из участников ДТП не пострадал. Все отделались, как говорят, легким испугом и незначительными повреждениями. Темо полетел в Грузию на следующий день и сейчас чувствует себя хорошо, что меня, безусловно, очень радует. Мне очень комфортно работать с ним в паре. Думаю, у нас есть хорошие шансы проявить себя на проекте».

Напомним, что «10 плюс 10» – это музыкальный телеконкурс, в котором принимают участие самые яркие звезды украинского и грузинского шоу-бизнеса. На протяжении 10 этапов конкурса исполнители споют песни из кинофильмов, попробуют себя в роли своего напарника, спев его хит; станут настоящими рокерами и сыграют качественный джаз; исполнят одну ретро композицию, а также представят свою интерпретацию современных и мировых хитов. Музыкальное шоу «10 плюс 10» стартовало в эфире Первого национального канала 7 апреля. Завершится этот международный музыкальный марафон 9 июня гала-концертом в Батуми.