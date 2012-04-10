Ольга Куриленко стала певицей?

Модель и актриса Ольга Куриленко, которая стала известна благодаря роли девушки Бонда в 22-й части фильма, подалась на музыкальную арену. Продюсером новоиспеченной певицы выступил Мирве, который ранее работал с Мадонной. Nylon magazine сообщает, что Мирве полгода уговаривал Ольгу запеть.

"Я написала текст песни для Мирве, а он придумал музыку. Мы уже записали вокальные партии для двух песен, и мне хочется сделать еще несколько композиций", – призналась Куриленко.

Тем не менее, пока что 32-летняя актриса называет музыку своим хобби.