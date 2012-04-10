Анна Семенович сменила прическу

Певица, которая решила наконец вплотную заняться личной жизнью, словно в знак больших перемен сменила имидж. У Анны теперь игривая челка, и Папарацци могут заметить, что с новой прической артистка выглядит свежее и моложе. Фотографию обновленной Семенович в своем блоге разметисла Виктория Лопырева. "Аня челку отрезала.Мне нравится!!))V" - написала телеведущая.

Напомним, на прошлой неделе появилась новость, что Семенович покидает шоу "Брачное агентство с Николаем Басковым", но не из-за низких рейтингов, о которых Баскова сразу же предупредил Андрей Малахов, а по личным причинам.

Певица уже намекнула, что собирается выйти замуж, а посему в столь важный период ей сложно совмещать работу и романтические хлопоты. Быть может, смена имиджа тоже стала одним из шагов Анны к "светлому будущему"? А что, новая жизнь - новая прическа.