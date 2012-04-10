У Джеймса Белуши изъяли марихуану

В аэропорту штата Массачусетс полиция конфисковала сигареты с марихуаной у известного голливудского актера Джеймса Белуши.

Инцидент произошел в аэропорту города Мартас Вaйнъярд, расположенного на одноименном острове в 6 километрах от побережья штата Массачусетс, куда актер прилетел из Калифорнии. Во время рутинной проверки в аэропорту сотрудники Управления по безопасности на транспорте (TSA) заметили у Белуши в кармане сигареты с марихуаной, провоз которых запрещен в Массачусетсе, сообщает во вторник информационный портал TMZ.

Белуши признал, что это его "травка", и отметил, что у него есть разрешение на использование марихуаны в медицинских целях, выданное в Калифорнии. Представители полиции, в свою очередь заявили, что подобные рецептурные предписания не действуют в штате Массачусетс.В связи с тем, что у Белуши было обнаружено очень малое количество марихуаны, полиция не стала задерживать актера. Марихуана была конфискована, Белуши лишь получил предупреждение впредь более не провозить запрещенные вещества в штат.