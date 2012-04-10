Филипп Киркоров подарил дочери песню

После крестин дочери, которые состоялись в Вербное воскресенье, Филипп Киркоров пригласил всех гостей отметить радостное событие в ресторан.

В честь Аллы-Виктории фасад здания был украшен красивыми буквами "А" и "В", а внутри, в зале все было увешано детскими фотографиями самого Киркорова и его маленькой дочки. Каждый из гостей имел возможность познакомиться и поиграть с малышкой.

Самым же трогательным моментом празднования стало вручение главного подарка девочке от папы. Специально для любимой дочери Филипп записал песню - балладу с одноименным названием "Алла-Виктория". " Это удивительно красивое произведение, сделанное в лучших традициях группы АВВА, - рассказал о подарке Кикророва звукорежиссер Анатолий Лопатин, участвовавший в записи песни. - Филипп очень серьезно готовился к записи, был предельно собран. Его голос звучал идеально! Как папа он вложил всю свою любовь и тепло души в эту песню".