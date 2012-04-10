Как Марк Джейкобс с бойфрендом целовался

Всемирно известный дизайнер Марк Джейкобс отметил свой 49-й день рождения в компании своего любимого мужчины: 24-летнего Гарри Луиса.

Несмотря на то, что Марк Джейкобс с сегодняшнего дня больше не сотрудничает с модным домом Dior (контракт "ушел" к Рафу Симонсу), в личной жизни у него все замечательно. Вот уже несколько лет Марк встречается с 24-летним Гарри Луисом, бразильской порнозвездой.

День рождение Марка парочка отметила на берегах пляжа Ипанема, одного из самых живописных мест в Рио-де-Жанейро. Влюбленные весело дурачились в море, делали забавные снимки на телефон и целовались, не обращая никакого внимания на вездесущих папарацци. "Сегодня особенный день! Предлагаю сделать его общенациональным, нет, общемировым праздником, потому что сегодня День рождения моего малыша! Люблю тебя, Марк!" – написал с своем Twitter Гарри, любимый Марка Джейкобса.