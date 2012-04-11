Победитель "Голоса Країни" Иван Ганзера спел со своей фавориткой

На телеканале 1+1 состоялся четвертый прямой эфир вокального шоу «Голос Країни», в котором встретились звездные команды Дианы Арбениной и Валерии. Кроме того, зрителей ждало множество сюрпризов. Один из них - звездный дуэт Ивана Ганзеры, победителя первого шоу «Голос Країни» и самой экзотической участницы второго сезона «Голос Країни» - Нилуфар.

Почему именно эти два участника?

Победителя проекта Ивана Ганзеру продюсеры шоу и участники считают необыкновенно светлым человеком. И именно поэтому Ваня и собрал огромное количество зрительских голосов, благодаря которым стал победителем. Сейчас вся съемочная группа проекта «Голоса Країни» в восторге не только от необыкновенного тембра Нилуфар, но и от светлой энергии певицы. Поэтому продюсеры единогласно приняли решение о дуэте «светлых» учасников вокального шоу.

Композиция, которую представили исполнители, до последнего держали в строжайшем секрете. И не случайно! Исполнение украинской народной песни «Ти ж мене підманула» заставила танцевать не только весь зал и исполнителей, но и преданных телезрителей.