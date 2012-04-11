Евгения Власова ходит на второе свидание после поцелуя

Певица Евгения Власова не скрывает, что нынче занимается поиском подходящего кандидата на роль своего избранника. Звезда рассказалаТСН, по каким критериям выбирает подходящего кавалера. — Если я и соглашусь пойти на свидание с маленьким и щупленьким парнем, то только с той целью, чтобы отомстить за всех обиженных девушек.

Евгении симпатичны высокие мужчины, красивые, смугловатые, стройные. Если во время первого свидания кандидат сумеет не только произвести хорошее впечатление, а еще и расслабить, то Евгения даже готова позволить новоиспеченному кавалеру обнять себя. — А что? Приятно почувствовать рядом такого парня.

Что касается возможности второго свидания, то звезда даст на него согласие только после… поцелуя. — Для меня это важно. Ведь если мужчина с первого раза демонстрирует французские лобызания, нужно сразу же бежать от него. Поцелуй должен быть не в щечку, не воздушный, конечно, а в губы, но нежно...