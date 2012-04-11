Гоша Куценко назвал Собчак "геем"

После разразившегося на церемонии вручения премии «Ника» скандала между Чулпан Хаматовой и Ксенией Собчак все больше звезд встали на защиту актрисы и осудили Собчак.

К их числу присоединился актер Гоша Куценко. В Твиттере Куценко написал: «Ты не стоишь ноготка на мизинце Чулпан! Готов ответить за базар! Не шучу!», «Собчак не политика. Она - информационный раб. Глупая уловка в Болотном озере», - возмутился Куценко. Когда же актера попросили подбирать выражения, все-таки Ксения женщина, Куценко ответил: «Ксения Собчак не женщина - она – гей». Актер готов завести аккаунт в социальных сетях, чтобы вести активную войну с теледивой.

Напомним, на церемонии вручения премии «Ника» Ксения Собчак поинтересовалась у Чулпан, добровольно ли она агитировала за Владимира Путина.